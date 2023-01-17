Булганин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булганин Николай Александрович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

11.06.1895

Дата смерти

24.02.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
11.06.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1895
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
24.02.1975
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1975
Москва, город федерального значения Москва
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