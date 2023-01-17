Булганин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения11.06.1895
Дата смерти24.02.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1895
Смерть
24.02.1975
Место жительства
По 1975