Гуреев Николай Иванович
мужской, родился 23.11.1909 ст.
умер 04.12.1976
МатьГуреева Мария ЕмельяновнаОколо 1868 г.р.
Супруги
Гуреева (Королева) Мария Григорьевна04.04.1908 г.р.
Дети
Кирюшина (Гуреева) Олимпиада Николаевна25.07.1932 г.р.
Гуреева Анастасия Николаевна24.12.1935 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
23.11.1909 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1932
Дочь: Кирюшина (Гуреева) Олимпиада Николаевна
Мать ребёнка: Гуреева (Королева) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
24.12.1935
Дочь: Гуреева Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Гуреева (Королева) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
24.12.1935
Дочь: Гуреева Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Гуреева (Королева) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
14.09.1944
Сын: Гуреев Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Гуреева (Королева) Мария Григорьевна
Смерть
04.12.1976