Гуреев Николай Иванович 23.11.1909 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Гуреев Николай Иванович

Автор
ОК
Колганов О.

мужской, родился 23.11.1909 ст.

умер 04.12.1976

Мать
Гуреева Мария ЕмельяновнаОколо 1868 г.р.
Супруги
Гуреева (Королева) Мария Григорьевна04.04.1908 г.р.
Дети
Кирюшина (Гуреева) Олимпиада Николаевна25.07.1932 г.р.
Гуреева Анастасия Николаевна24.12.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1909 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гуреева Мария Емельяновна

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуреева (Королева) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
25.07.1932

Дочь: Кирюшина (Гуреева) Олимпиада Николаевна

Мать ребёнка: Гуреева (Королева) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
24.12.1935

Дочь: Гуреева Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Гуреева (Королева) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
24.12.1935

Дочь: Гуреева Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Гуреева (Королева) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
14.09.1944

Сын: Гуреев Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Гуреева (Королева) Мария Григорьевна

Смерть
04.12.1976

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