Горяимова (Пучкова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяимова (Пучкова) Анастасия

Место рождения

Россия

Дата рождения

24.11.1982

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

Муж

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1982

Отец: Пучков Александр

Мать: Пучкова Людмила

Россия
Рождение ребёнка
17.06.2000

Дочь: Полина Александровна

Отец ребёнка: Горяимов Александр

Рождение ребёнка
21.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горяимов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горяимов Александр

Место жительства
Неизвестно
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