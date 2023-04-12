Горяимова (Пучкова) Анастасия
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1982
Отец: Пучков Александр
Мать: Пучкова Людмила
Россия
Рождение ребёнка
17.06.2000
Дочь: Полина Александровна
Отец ребёнка: Горяимов Александр
Рождение ребёнка
21.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горяимов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горяимов Александр
Место жительства
Неизвестно