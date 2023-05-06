Рыбьякова Екатерина Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбьякова Екатерина Корниловна

Место рождения

д.Козловая Дубровная волость

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Козловая Дубровная волость
Смерть
Неизвестно
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