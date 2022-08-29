Баксанова Евдокия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаксанова Евдокия Прохоровна

Баксанова Евдокия Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баксанова) Дарья

Отец ребёнка: Баксанов Андрон

Рождение ребёнка
1873

Сын: Баксанов Никита

Отец ребёнка: Баксанов Андрон

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Тимшина (Баксанова) Васса

Отец ребёнка: Баксанов Андрон

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Баксанова) Анна

Отец ребёнка: Баксанов Андрон

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Баксанов Иван

Отец ребёнка: Баксанов Андрон

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.