Баксанова Евдокия Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баксанова) Дарья
Отец ребёнка: Баксанов Андрон
Рождение ребёнка
1873
Сын: Баксанов Никита
Отец ребёнка: Баксанов Андрон
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Тимшина (Баксанова) Васса
Отец ребёнка: Баксанов Андрон
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Баксанова) Анна
Отец ребёнка: Баксанов Андрон
Рождение ребёнка
1888
Сын: Баксанов Иван
Отец ребёнка: Баксанов Андрон