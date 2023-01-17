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Ананий Харитонов

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Харитон Федоров

Мать: Прасковья Яковлева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1845 по 1851
В бегах
Бракосочетание
05.11.1858

Жена: Софья Андреева

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1861

Дочь: Ирина Ананьева

Мать ребёнка: Софья Андреева

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1864

Сын: Евдоким Ананьев

Мать ребёнка: Софья Андреева

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1870

Сын: Стефан Ананьев

Мать ребёнка: Софья Андреева

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1873

Сын: Артемий Ананьев

Мать ребёнка: Софья Андреева

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1876

Сын: Филипп Ананьев

Мать ребёнка: Софья Андреева

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1882

Сын: Иван Ананьев

Мать ребёнка: Софья Андреева

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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