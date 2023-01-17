Ананий Харитонов
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Харитон Федоров
Мать: Прасковья Яковлева
Место жительства
С 1845 по 1851
В бегах
Бракосочетание
05.11.1858
Жена: Софья Андреева
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1861
Дочь: Ирина Ананьева
Мать ребёнка: Софья Андреева
Рождение ребёнка
29.07.1864
Сын: Евдоким Ананьев
Мать ребёнка: Софья Андреева
Рождение ребёнка
02.08.1870
Сын: Стефан Ананьев
Мать ребёнка: Софья Андреева
Рождение ребёнка
19.10.1873
Сын: Артемий Ананьев
Мать ребёнка: Софья Андреева
Рождение ребёнка
10.10.1876
Сын: Филипп Ананьев
Мать ребёнка: Софья Андреева
Рождение ребёнка
24.08.1882
Сын: Иван Ананьев
Мать ребёнка: Софья Андреева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно