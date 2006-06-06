Борисов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Александр Николаевич

Борисов Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1985

Отец: Борисов Николай

Мать: Борисова Матрена

Рождение ребёнка
06.06.2006

Сын: Баишев Рустам Михайлович

Мать ребёнка: Борисова Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Саян Александрович

Мать ребёнка: Борисова Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Айаал Александрович

Мать ребёнка: Борисова Наталья Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close