Борисов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1985
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1985
Отец: Борисов Николай
Мать: Борисова Матрена
Рождение ребёнка
06.06.2006
Мать ребёнка: Борисова Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Саян Александрович
Мать ребёнка: Борисова Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Айаал Александрович
Мать ребёнка: Борисова Наталья Анатольевна