Пилипенко Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1882 ст.
Мать ребёнка: Пилипенко Агафья Михайловна
Запись о рождении сделана в метрической книге Михайловского молитвенного дома в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1882 ст.
Бужин, Шабельницкая волость, Чигиринский уезд
На 1882 год - крестьянин собственник села Бужин Чигиринского уезда Киевской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно