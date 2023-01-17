Пилипенко Иван Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПилипенко Иван Емельянович

Пилипенко Иван Емельянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1882 ст.

Сын: Пилипенко Иван Иванович

Мать ребёнка: Пилипенко Агафья Михайловна

Запись о рождении сделана в метрической книге Михайловского молитвенного дома в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1882 ст.
Бужин, Шабельницкая волость, Чигиринский уезд
На 1882 год - крестьянин собственник села Бужин Чигиринского уезда Киевской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилипенко Агафья Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close