Шалухина Пелагея Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалухина Пелагея Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалухин Корней Филлипович

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: (Шалухина) Анна Корнеевна

Отец ребёнка: Шалухин Корней Филлипович

Смерть
Неизвестно

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