Рыболовлев Владимир Иванович
Место рожденияМуромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Дата рождения17.07.1897
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
17.07.1897
Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
1924
Сын: Рыболовлев Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Рыболовлева Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Гривняк Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Рыболовлева Анна Петровна
Рождение ребёнка
16.03.1936
Сын: Рыболовлев Олег Владимирович
Мать ребёнка: Рыболовлева Анна Петровна
Смерть
1975
Гирвас, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Похоронен: п.Гирвас, Кондопожский район, республика Карелия