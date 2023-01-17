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Рыболовлев Владимир Иванович

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Место рождения

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия

Дата рождения

17.07.1897

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1897

Отец: Рыболовлев Иван Захарович

Мать: Рыболовлева Мария Ивановна

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Бракосочетание
Около 1923

Жена: Рыболовлева Анна Петровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Рыболовлев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Рыболовлева Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Гривняк Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Рыболовлева Анна Петровна

Рождение ребёнка
16.03.1936

Сын: Рыболовлев Олег Владимирович

Мать ребёнка: Рыболовлева Анна Петровна

Смерть
1975
Гирвас, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Похоронен: п.Гирвас, Кондопожский район, республика Карелия
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