Кульбеда Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульбеда Анатолий

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кульбеда Вадим Анатольевич

Мать ребёнка: Аксёнова Нина Александровна

Рождение ребёнка
17.12.1972

Дочь: Кульбеда Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Аксёнова Нина Александровна

Смерть
Неизвестно

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