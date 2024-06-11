Гильмутдинов (Каримов) Раис Айратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гильмутдинова (Галиева) Ильвира Асхатовна
Рождение ребёнка
06.02.2000
Дочь: Гильмутдинова Ляйсан Раисовна
Мать ребёнка: Гильмутдинова (Галиева) Ильвира Асхатовна