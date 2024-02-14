Еременко Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Еременко Иван
Рождение ребёнка
07.10.1913
Сын: Ербеев Николай Иванович (Васильевич)
Мать ребёнка: Матрена Захариевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еременко Вера Васильевна
Мать ребёнка: Матрена Захариевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еременко Рая Васильевна
Мать ребёнка: Матрена Захариевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еременко Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Матрена Захариевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еременко Аполлинарий Васильевич
Мать ребёнка: Матрена Захариевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Захариевна
Смерть
Неизвестно