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Еременко Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Еременко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1913

Сын: Ербеев Николай Иванович (Васильевич)

Мать ребёнка: Матрена Захариевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еременко Вера Васильевна

Мать ребёнка: Матрена Захариевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еременко Рая Васильевна

Мать ребёнка: Матрена Захариевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еременко Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Матрена Захариевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еременко Аполлинарий Васильевич

Мать ребёнка: Матрена Захариевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Захариевна

Смерть
Неизвестно
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