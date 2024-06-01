Кошелев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Кошелев Иван Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошелева Ванда
Рождение ребёнка
26.10.1931
Дочь: Кошелева Эмма Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1934
Дочь: Кошелева Муза Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.02.1942