Кошелев Дмитрий Иванович 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошелев Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Кошелев Иван Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Ванда

Рождение ребёнка
26.10.1931

Дочь: Кошелева Эмма Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1934

Дочь: Кошелева Муза Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.02.1942

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