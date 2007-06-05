Коваль Леонид Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваль Леонид Александрович

Коваль Леонид Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.2007

Отец: Коваль Александр Евгеньевич

Мать: Шендрик Наталья Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close