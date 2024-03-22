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Юматова Виктория Викторовна
Юматова Виктория Викторовна
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Древо
Место рождения
Гуково
, город Гуково, Ростовская область
Дата рождения
19.03.1963
Пол
Женский
Отец
Юматов Виктор Григорьевич
1934 г.р.
Мать
Юматова (Дядькина) Эвелина Васильевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1963
Отец:
Юматов Виктор Григорьевич
Мать:
Юматова Эвелина Васильевна
Гуково
, город Гуково, Ростовская область
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