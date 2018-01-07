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Локерев Георгий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

25.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Локерев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1937

Сын: Локерев Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Локерева Александра Степановна

г.Ош Кирг ССР
Рождение ребёнка
25.06.1939

Сын: Локерев Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Локерева Александра Степановна

Кызыл Аскер р-н Киргиз ССР
Рождение ребёнка
20.06.1942

Дочь: Ушакова Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Локерева Александра Степановна

Орджаникидзе Таш обл УзССР
Рождение ребёнка
08.01.1947

Дочь: Юрина Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: Локерева Александра Степановна

Сев Маяк Таш обл УзССР
Рождение ребёнка
21.01.1951

Сын: Локарев Константин Георгевич

Мать ребёнка: Локерева Александра Степановна

Сев Маяк Таш обл УзССР
Рождение ребёнка
30.05.1955

Сын: Локерев Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Локерева Александра Степановна

Сев Маяк УзССР
Смерть
25.08.1960
Сев Маяк Таш обл УзССР
Причина смерти: повесился
Похороны
Неизвестно
Сев Маяк Таш обл УзССР
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