Локерев Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти25.08.1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Локерев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1937
Сын: Локерев Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Локерева Александра Степановна
г.Ош Кирг ССР
Рождение ребёнка
25.06.1939
Сын: Локерев Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Локерева Александра Степановна
Кызыл Аскер р-н Киргиз ССР
Рождение ребёнка
20.06.1942
Дочь: Ушакова Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Локерева Александра Степановна
Орджаникидзе Таш обл УзССР
Рождение ребёнка
08.01.1947
Дочь: Юрина Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Локерева Александра Степановна
Сев Маяк Таш обл УзССР
Рождение ребёнка
21.01.1951
Сын: Локарев Константин Георгевич
Мать ребёнка: Локерева Александра Степановна
Сев Маяк Таш обл УзССР
Рождение ребёнка
30.05.1955
Сын: Локерев Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Локерева Александра Степановна
Сев Маяк УзССР
Смерть
25.08.1960
Сев Маяк Таш обл УзССР
Причина смерти: повесился
Похороны
Неизвестно
Сев Маяк Таш обл УзССР