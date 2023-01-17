Мухаметрахимов Искандер Урядник — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметрахимов Искандер Урядник

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Место рождения

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Кулушев Султанбеков Мухаметрахим Зауряд Сотник

Мать: скрыто настройками приватности

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Искандеров Якуп

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Искандеров Аюп

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Искандеров Абдулгалим

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1851

Сын: Искандеров Ильяз

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1857 ст.

Сын: Искандеров Кинзябай

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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