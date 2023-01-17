Мухаметрахимов Искандер Урядник
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Кулушев Султанбеков Мухаметрахим Зауряд Сотник
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1837
Сын: Искандеров Якуп
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Искандеров Аюп
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1851
Сын: Искандеров Ильяз
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1857 ст.
Сын: Искандеров Кинзябай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно