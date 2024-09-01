Тощевиков Григорий Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Тощевиков Ефрем(Ефим) Григорьев
Мать ребёнка: Тощевикова (Перемитина) Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
14.09.1843
Сын: Тощевиков Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Тощевикова (Перемитина) Аксинья Петрова
Смерть
Неизвестно