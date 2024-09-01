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Тощевиков Григорий Ильин

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Тощевиков Ефрем(Ефим) Григорьев

Мать ребёнка: Тощевикова (Перемитина) Аксинья Петрова

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.09.1843

Сын: Тощевиков Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Тощевикова (Перемитина) Аксинья Петрова

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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