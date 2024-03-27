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Курбангалиев Худайбирде

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1877

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Курбан Али

Мать: ?

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1928

Сын: Худайбердин Няйм

Мать ребёнка: Фахрибанят

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1938

Сын: Худайбердин Анвар

Мать ребёнка: Фахрибанят

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сания

Мать ребёнка: Фахрибанят

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худайбердин Рафек

Мать ребёнка: Фахрибанят

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худайбердин Азым

Мать ребёнка: Фахрибанят

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худайбердин Фатых

Мать ребёнка: Фахрибанят

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худайбердин Абдулла

Мать ребёнка: Фахрибанят

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худайбердин Зиннят

Мать ребёнка: Фахрибанят

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
1951
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