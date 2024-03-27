Курбангалиев Худайбирде
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1877
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Курбан Али
Мать: ?
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1928
Сын: Худайбердин Няйм
Мать ребёнка: Фахрибанят
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1938
Сын: Худайбердин Анвар
Мать ребёнка: Фахрибанят
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сания
Мать ребёнка: Фахрибанят
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худайбердин Рафек
Мать ребёнка: Фахрибанят
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худайбердин Азым
Мать ребёнка: Фахрибанят
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худайбердин Фатых
Мать ребёнка: Фахрибанят
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худайбердин Абдулла
Мать ребёнка: Фахрибанят
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худайбердин Зиннят
Мать ребёнка: Фахрибанят
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
1951