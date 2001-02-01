Стукалов Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1948
Дата смерти?.02.2001
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1948
Отец: Стукалов Петр Николаевич
Мать: Стукалова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
23.12.1973
Сын: Стукалов Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Стукалова Алевтина Николаевна
Рождение ребёнка
18.11.1978
Дочь: Стукалова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Стукалова Алевтина Николаевна
Смерть
?.02.2001