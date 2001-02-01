Стукалов Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стукалов Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1948

Дата смерти

?.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1948

Отец: Стукалов Петр Николаевич

Мать: Стукалова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
23.12.1973

Сын: Стукалов Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Стукалова Алевтина Николаевна

Рождение ребёнка
18.11.1978

Дочь: Стукалова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Стукалова Алевтина Николаевна

Смерть
?.02.2001
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