Соловьев Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Соловьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
07.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Тамара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно