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Соловьев Виталий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Соловьев Иван Иванович

Мать: Соловьева Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
08.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
07.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Тамара Николаевна

Смерть
Неизвестно
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