Мещерский Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Татищева Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мещерский Борис Борисович
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мещерский Сергей Борисович
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мещерский Алексей Борисович
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.03.1864
Дочь: Гончарова Елена Борисовна
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огарева Мария Борисовна
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1884
Пушкин, Царскосельский уезд