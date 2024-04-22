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Мещерский Борис Васильевич

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Татищева Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мещерский Борис Борисович

Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Мещерский Сергей Борисович

Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
1854

Сын: Мещерский Алексей Борисович

Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.03.1864

Дочь: Гончарова Елена Борисовна

Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огарева Мария Борисовна

Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мещерская София Васильевна

Смерть
1884
Пушкин, Царскосельский уезд
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