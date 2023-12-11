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(Ammon) Lillya

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Место рождения

Astrakhanka, Kazakhstan

Дата рождения

15.04.1946

Дата смерти

11.12.2023

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1946

Отец: Ammon Gotthold

Мать: Ammon Evgenia

Astrakhanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
03.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ekrot Anton

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ekrot Anton

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ekrot Anton

Смерть
11.12.2023
Germany
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