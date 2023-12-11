(Ammon) Lillya
Место рожденияAstrakhanka, Kazakhstan
Дата рождения15.04.1946
Дата смерти11.12.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1946
Отец: Ammon Gotthold
Мать: Ammon Evgenia
Astrakhanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
03.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ekrot Anton
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ekrot Anton
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ekrot Anton
Смерть
11.12.2023
Germany