Жгун Елена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун Елена Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1901 ст.

Сын: Жгун Платон Корнеевич

Отец ребёнка: Жгун Корней Сергеевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.08.1903 ст.

Дочь: Жгун Фёкла Корнеевна

Отец ребёнка: Жгун Корней Сергеевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.09.1905 ст.

Дочь: Жгун Ефросинья Корнеевна

Отец ребёнка: Жгун Корней Сергеевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.04.1908 ст.

Дочь: Жгун Ефросинья Корнеевна

Отец ребёнка: Жгун Корней Сергеевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1910 ст.

Сын: Жгун Александр Корнеевич

Отец ребёнка: Жгун Корней Сергеевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Корней Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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