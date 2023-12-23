Жгун Елена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1901 ст.
Отец ребёнка: Жгун Корней Сергеевич
Рождение ребёнка
27.08.1903 ст.
Дочь: Жгун Фёкла Корнеевна
Отец ребёнка: Жгун Корней Сергеевич
Рождение ребёнка
24.09.1905 ст.
Дочь: Жгун Ефросинья Корнеевна
Отец ребёнка: Жгун Корней Сергеевич
Рождение ребёнка
27.04.1908 ст.
Дочь: Жгун Ефросинья Корнеевна
Отец ребёнка: Жгун Корней Сергеевич
Рождение ребёнка
22.11.1910 ст.
Отец ребёнка: Жгун Корней Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно