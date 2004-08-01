Корчагин Лев Павлович
Место рождения
Дата рождения20.09.1922
Дата смерти01.08.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1922
Место жительства
По 1941
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
01.08.2004
Место жительства
По 2004