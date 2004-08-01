Корчагин Лев Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагин Лев Павлович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

20.09.1922

Дата смерти

01.08.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1922
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1941
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
01.08.2004
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Место жительства
По 2004
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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