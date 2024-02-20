Остапенко Андрей Максимович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Бракосочетание
28.01.1795
Жена: Остапенко Дарья Ивановна
Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Рождение ребёнка
01.01.1797
Мать ребёнка: Остапенко Дарья Ивановна
Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Смерть
Неизвестно