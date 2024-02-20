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Остапенко Андрей Максимович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Остапенко Максим Григорьевич

Мать: Остапенко Евдокия Ивановна

Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Бракосочетание
28.01.1795

Жена: Остапенко Дарья Ивановна

Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Рождение ребёнка
01.01.1797

Сын: Остапенко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Остапенко Дарья Ивановна

Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Смерть
Неизвестно
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