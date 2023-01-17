Каменев Семён Степанович
Место рождения
Дата рождения02.04.1904 ст.
Дата смертиОколо 20.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1904 ст.
Крещение
04.04.1904 ст.
Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемник: той же деревни крестьянин из вотяков Никита Семёнов
Рождение ребёнка
04.09.1937
Дочь: Васильева Раиса Семёновна
Мать ребёнка: Каменева Г. И.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каменева Г. И.
Смерть
Около 20.08.1942
Басманово, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
"Убит под д. Басманово Гжатского района Смоленской области"
Перезахоронение
С 1954 по 1956
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область