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Каменев Семён Степанович

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Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.04.1904 ст.

Дата смерти

Около 20.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1904 ст.

Отец: Каменев Степан Васильевич

Мать: Каменева Елизавета Никандровна

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
04.04.1904 ст.
Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемник: той же деревни крестьянин из вотяков Никита Семёнов
Рождение ребёнка
04.09.1937

Дочь: Васильева Раиса Семёновна

Мать ребёнка: Каменева Г. И.

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменева Г. И.

Смерть
Около 20.08.1942
Басманово, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
"Убит под д. Басманово Гжатского района Смоленской области"
Перезахоронение
С 1954 по 1956
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
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