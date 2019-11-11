Карабатова (Дудорова) Мария Ивановна
Место рождениясело Верх-Невинск
Дата рождения11.11.1905
Дата смерти09.03.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карабатов Сергей Александрович
г. Челябинск
Смерть
09.03.1976
г.Ново-Николаевск (Новосибирск)
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область