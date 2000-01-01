Микулина Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМикулина Парасковья

Микулина Парасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Никулин Конон Харитонович

Отец ребёнка: Никулин Харитон Степанович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аксинья Харитоновна

Отец ребёнка: Никулин Харитон Степанович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Харитоновна

Отец ребёнка: Никулин Харитон Степанович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Никулин Николай Харитонович

Отец ребёнка: Никулин Харитон Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Харитон Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close