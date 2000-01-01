Микулина Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Никулин Конон Харитонович
Отец ребёнка: Никулин Харитон Степанович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аксинья Харитоновна
Отец ребёнка: Никулин Харитон Степанович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Харитоновна
Отец ребёнка: Никулин Харитон Степанович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Никулин Николай Харитонович
Отец ребёнка: Никулин Харитон Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно