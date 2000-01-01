Кудинов Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.12.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1914
Сын: Кудинов Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Кудинова Елизавета Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудинова Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Кудинова Елизавета Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кудинова Елизавета Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудинов Митрофан Андреевич
Мать ребёнка: Кудинова Елизавета Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудинов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Кудинова Елизавета Иосифовна
Смерть
30.12.1944