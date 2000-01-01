Кудинов Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинов Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1914

Сын: Кудинов Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Кудинова Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудинова Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Кудинова Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудинов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Кудинова Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудинов Митрофан Андреевич

Мать ребёнка: Кудинова Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудинов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Кудинова Елизавета Иосифовна

Смерть
30.12.1944
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