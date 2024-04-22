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Гутов Гавриил Васильевич

Место рождения

Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Гутов Василий Яковлевич

Мать: не указана

Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Гутов Корней Гаврилович

Мать ребёнка: Гутова Екатерина Евстафьевна

Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Гутов Семен Гаврилович

Мать ребёнка: Гутова Екатерина Евстафьевна

Желтоногина, Кауракская волость, Кузнецкий уезд
Смерть
1919
Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гутова Екатерина Евстафьевна

Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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