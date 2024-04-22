Гутов Гавриил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Гутов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Гутова Екатерина Евстафьевна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Гутова Екатерина Евстафьевна
Желтоногина, Кауракская волость, Кузнецкий уезд
Смерть
1919
Рождение ребёнка
10.10.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гутова Екатерина Евстафьевна