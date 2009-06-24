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Шлемен Андрей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.2009

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.2009

Отец: Шлемен Максим Петрович

Мать: Шлемена Наталья Владимировна

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