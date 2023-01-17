Куракин Михаил Максимов
Место рождения
Дата рождения23.05.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1836
Отец: Куракин Максим Леонтьев
Мать: Куракина Дарья Ефимова
Крещение
24.05.1836
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Иван Иванов Куракин и Тогож села Рачейки уделнаго кресьянина Ивана Леонтьива Куракина дочь девица Фекла Иванова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно