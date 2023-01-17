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Куракин Михаил Максимов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.05.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1796 г.р.

Мать

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1836

Отец: Куракин Максим Леонтьев

Мать: Куракина Дарья Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.05.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Иван Иванов Куракин и Тогож села Рачейки уделнаго кресьянина Ивана Леонтьива Куракина дочь девица Фекла Иванова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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