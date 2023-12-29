Шилов Ефим Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1953
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Шилов Тарас Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилова Марфа Максимовна
Рождение ребёнка
30.03.1905
Мать ребёнка: Шилова Марфа Максимовна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Шилова) Федора Ефимовна
Мать ребёнка: Шилова Марфа Максимовна
Смерть
1953