Шилов Ефим Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилов Ефим Тарасович

Шилов Ефим Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

1905 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Шилов Тарас Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилова Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилова Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилова Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилова Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилова Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилова Марфа Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
30.03.1905

Сын: Шилов Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Шилова Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Шилова) Федора Ефимовна

Мать ребёнка: Шилова Марфа Максимовна

Смерть
1953

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