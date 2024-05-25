Кротова (Козлова) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1955
Бракосочетание
06.09.1975
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
24.02.1976
Сын: Кротов Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Кротов (Кротов) Алексей (Леня) Алексеевич
Рождение ребёнка
19.05.1979
Отец ребёнка: Кротов (Кротов) Алексей (Леня) Алексеевич
г.Омск