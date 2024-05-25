Кротова (Козлова) Нина Петровна 02.04.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кротова (Козлова) Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1955

Отец: Козлов Петр Степанович

Мать: Козлова (Бахарева) Зоя Андреевна

Бракосочетание
06.09.1975

Муж: Кротов (Кротов) Алексей (Леня) Алексеевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
24.02.1976

Сын: Кротов Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Кротов (Кротов) Алексей (Леня) Алексеевич

Рождение ребёнка
19.05.1979

Сын: Кротов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Кротов (Кротов) Алексей (Леня) Алексеевич

г.Омск

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