Наумова Клавдия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1927
Дата смерти29.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1927
Рождение ребёнка
01.03.1949
Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1956
Сын: Наумов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1958
Дочь: Колесникова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович
Смерть
29.05.2012