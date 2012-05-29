Наумова Клавдия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумова Клавдия Тихоновна

Наумова Клавдия Тихоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1927

Дата смерти

29.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1927

Отец: Бондюгов Тихон Дементьевич

Мать: Бондюгова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
01.03.1949

Сын: Наумов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1956

Сын: Наумов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1958

Дочь: Колесникова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович

Смерть
29.05.2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.