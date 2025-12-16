Бартенева (Рейхард) Лариса Сергеевна 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бартенева (Рейхард) Лариса Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1911

умерла Неизвестно

Супруги
Бартенев Игорь Александрович11.12.1911 г.р.
Дети
Бартенев Олег Игоревич1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1935

Муж: Бартенев Игорь Александрович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Бартенев Олег Игоревич

Отец ребёнка: Бартенев Игорь Александрович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бартенев Игорь Александрович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бартенев Игорь Александрович

Смерть
Неизвестно

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