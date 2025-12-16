Бартенева (Рейхард) Лариса Сергеевна
женский, родилась 1911
умерла Неизвестно
Супруги
Бартенев Игорь Александрович11.12.1911 г.р.
Дети
Бартенев Олег Игоревич1940 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Бартенев Игорь Александрович
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бартенев Игорь Александрович
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бартенев Игорь Александрович
Смерть
Неизвестно