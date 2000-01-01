Asser David
Место рожденияAmsterdam, North Holland, Netherlands
Дата рожденияОколо 1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Amsterdam, North Holland, Netherlands
Netherlands, Civil Marriages, 1811-1940
Бракосочетание
03.10.1907
Жена: Sophia
Amsterdam, North Holland, Netherlands
Netherlands, Civil Marriages, 1811-1940
Работа или профессия
Неизвестно
Diamantslijper