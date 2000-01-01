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Asser David

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Место рождения

Amsterdam, North Holland, Netherlands

Дата рождения

Около 1882

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Amsterdam, North Holland, Netherlands
Netherlands, Civil Marriages, 1811-1940
Бракосочетание
03.10.1907

Жена: Sophia

Amsterdam, North Holland, Netherlands
Netherlands, Civil Marriages, 1811-1940
Работа или профессия
Неизвестно
Diamantslijper
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