Морозов Иван Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Морозов Сергей
Мать: Морозова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Федот Иванов
Мать ребёнка: Агафья Романова
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Агафья Романова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Морозов Иван Иванов
Мать ребёнка: Мавра Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Алексеева
Смерть
Неизвестно