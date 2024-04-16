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Петрова Лилия Авгатовна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1984

Отец: Имаев Авгат Закиевич

Мать: Имаева Расима Ульфатовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Александр Владимирович

Бракосочетание
26.?.2011

Муж: не указан

Рождение ребёнка
03.02.2013

Сын: Петров Арсений Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Владимирович

Рождение ребёнка
27.06.2020

Дочь: Петрова Полина Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Владимирович

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