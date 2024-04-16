Петрова Лилия Авгатовна
Место рождения
Дата рождения14.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1984
Отец: Имаев Авгат Закиевич
Мать: Имаева Расима Ульфатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
26.?.2011
Муж: не указан
Рождение ребёнка
03.02.2013
Сын: Петров Арсений Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Владимирович
Рождение ребёнка
27.06.2020
Дочь: Петрова Полина Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Владимирович