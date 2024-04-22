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Картунова Клавдия Васильевна

Место рождения

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Картунов Василий Петрович

Мать: Гаврилова Анна

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1933

Сын: Борисов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Борисов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
23.03.1938

Дочь: Борисова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Борисов Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Сергей Павлович

Смерть
20.09.1994
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