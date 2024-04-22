Картунова Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.09.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Картунов Василий Петрович
Мать: Гаврилова Анна
Рождение ребёнка
14.08.1933
Сын: Борисов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Борисов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
23.03.1938
Дочь: Борисова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Борисов Сергей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1994