Калабухова (Томилова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калабухова (Томилова) Юлия

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Место рождения

Горноправдинск, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

18.01.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Горноправдинск, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
21.05.2007

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бобровский Антон

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Развод
Неизвестно

Муж: Бобровский Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобровский Антон

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