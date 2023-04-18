Коннов Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннов Александр Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коннов Георгий Гаврилович

Мать: Коннова Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
01.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1990
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