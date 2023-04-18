Коннов Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1990
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1990