Родионова (Вдовина) Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения04.01.1944
Дата смерти06.02.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1944
Смерть
06.02.2015
Место жительства
По 2015