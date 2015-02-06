Родионова (Вдовина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Вдовина) Нина Петровна

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Место рождения

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

04.01.1944

Дата смерти

06.02.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
С 1944
Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
06.02.2015
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 2015
Кострома, город Кострома, Костромская область
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