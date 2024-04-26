Афакидзе Варлам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афакидзе Бесо
Мать: Афакидзе Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афакидзе Нугзар
Мать ребёнка: Афакидзе (Газделиани) Пепико
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афакидзе Луиза
Мать ребёнка: Афакидзе (Газделиани) Пепико
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афакидзе Зейна
Мать ребёнка: Афакидзе (Газделиани) Пепико
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афакидзе Джандико
Мать ребёнка: Афакидзе (Газделиани) Пепико
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атакидзе Гурам
Мать ребёнка: Афакидзе (Газделиани) Пепико
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афакидзе Абрам Варламович
Мать ребёнка: Афакидзе (Газделиани) Пепико