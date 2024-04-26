Афакидзе Варлам Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Афакидзе Варлам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афакидзе Бесо

Мать: Афакидзе Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афакидзе Нугзар

Мать ребёнка: Афакидзе (Газделиани) Пепико

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афакидзе Луиза

Мать ребёнка: Афакидзе (Газделиани) Пепико

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афакидзе Зейна

Мать ребёнка: Афакидзе (Газделиани) Пепико

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афакидзе Джандико

Мать ребёнка: Афакидзе (Газделиани) Пепико

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атакидзе Гурам

Мать ребёнка: Афакидзе (Газделиани) Пепико

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афакидзе Абрам Варламович

Мать ребёнка: Афакидзе (Газделиани) Пепико

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