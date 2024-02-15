Блэк Сириус II — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлэк Сириус II

Блэк Сириус II

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блэк Поллукс

Мать ребёнка: Блэк Виолетта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поттер Дорея

Мать ребёнка: Блэк Виолетта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блэк Кассиопея

Мать ребёнка: Блэк Виолетта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блэк Мариус

Мать ребёнка: Блэк Виолетта

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close