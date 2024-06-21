Синьковский Александр Леонтьевич 1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синьковский Александр Леонтьевич

Место рождения

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1956

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синьковская (Исланова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синьковская (Исланова) Ольга Николаевна

г.Донецк или г.Бузулук
Смерть
2018
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

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