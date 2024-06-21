Синьковский Александр Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1956
Дата смерти2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синьковская (Исланова) Ольга Николаевна
г.Донецк или г.Бузулук
Смерть
2018
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область