Губжева (Апшацева) Фатимат Тутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губжева (Апшацева) Фатимат Тутовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

19.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Мухамед Заурбекович

Рождение ребёнка
19.05.1939

Сын: Губжев Лион Мухамедович

Отец ребёнка: Губжев Мухамед Заурбекович

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Губжев Бион Мухамедович

Отец ребёнка: Губжев Мухамед Заурбекович

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
08.09.1943

Дочь: Губжева Женя Мухамедовна

Отец ребёнка: Губжев Мухамед Заурбекович

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
28.04.1958

Дочь: Губжева Рита Мухамедовна

Отец ребёнка: Губжев Мухамед Заурбекович

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
19.06.1995

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