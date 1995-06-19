Губжева (Апшацева) Фатимат Тутовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти19.06.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1939
Отец ребёнка: Губжев Мухамед Заурбекович
Рождение ребёнка
01.01.1941
Отец ребёнка: Губжев Мухамед Заурбекович
Рождение ребёнка
08.09.1943
Дочь: Губжева Женя Мухамедовна
Отец ребёнка: Губжев Мухамед Заурбекович
Рождение ребёнка
28.04.1958
Дочь: Губжева Рита Мухамедовна
Отец ребёнка: Губжев Мухамед Заурбекович
Смерть
19.06.1995