Рульков Ефим Федорович
Место рождения
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: Рульков Федор Максимович
Рождение ребёнка
1837 ст.
Мать ребёнка: Рулькова Авдотья Антоновна
Данный по Ревизской сказке за 1850 год
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Рулькова Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Рулькова Авдотья Антоновна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Рулькова Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Рулькова Авдотья Антоновна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Рулькова Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Рулькова Авдотья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно