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Рульков Ефим Федорович

Место рождения

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: Рульков Федор Максимович

Мать: не указана

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Рульков Иван Ефимович

Мать ребёнка: Рулькова Авдотья Антоновна

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Данный по Ревизской сказке за 1850 год
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Рулькова Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Рулькова Авдотья Антоновна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Рулькова Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Рулькова Авдотья Антоновна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Рулькова Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Рулькова Авдотья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рулькова Авдотья Антоновна

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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